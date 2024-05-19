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NCEF-НАЙТ МАСКА ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ 50 мл - Львів (645270) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
2054,11
Економія: -6,70 грн
2047,41 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (2)
2136,55 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1)
2365,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (2)
2136,55 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Кульпарківська, 226-А
Всього: упаковка (1)
2365,00 грн
В інших містах:
Аптека біля ратуші
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
2237,62 грн
Центральна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
Всього: упаковка (2)
2214,12 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Руська, 16
Всього: упаковка (1)
2136,55 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Тернопіль, вул. Руська, 40
Всього: упаковка (1)
2365,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Хмельницького Богдана, 11
Всього: упаковка (1)
2361,83 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Волі, 42
Всього: упаковка (1)
2232,82 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Луцьк, просп. Соборності, 43
Всього: упаковка (1)
2230,29
Економія: -13,73 грн
2216,56 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Луцьк, вул. Рівненська, 89
Всього: упаковка (2)
2230,81
Економія: -32,03 грн
2198,78 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Рівне, вул. Стельмаха Володимира, 9
Всього: упаковка (1)
2136,55 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (1)
2452,70
Економія: -73,58 грн
2379,12 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Пирогова, 17
Всього: упаковка (1)
2361,90 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5
Всього: упаковка (1)
2452,70
Економія: -73,58 грн
2379,12 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (1)
2452,70
Економія: -73,58 грн
2379,12 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стоянка, вул. Київська, 10
Всього: упаковка (1)
2452,70
Економія: -73,58 грн
2379,12 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Палладіна Академіка, 7
Всього: упаковка (1)
2365,00 грн