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АШВАГАНДА СУПЕР КОНЦЕНТРАТ капсули 500 мг, №60 - Запоріжжя (669533) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 31 аптеці
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
316,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
316,30 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
316,30 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (6)
351,00
Економія: -51,00 грн
300,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (2)
351,00
Економія: -51,00 грн
300,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (1)
420,80
Економія: -124,20 грн
296,60 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
316,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
316,30 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
316,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
316,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
316,30 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (1)
359,40
Економія: -35,10 грн
324,30 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
316,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
316,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
316,30 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (1)
329,53 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
316,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
316,30 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (2)
351,00
Економія: -51,00 грн
300,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
316,30 грн