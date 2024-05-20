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ABCDERM КОЛД КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ 40 мл - Одеса (645481) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Миру, 1/1
Всього: упаковка (1)
390,38 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 385/3
Всього: упаковка (1)
354,89 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
Всього: упаковка (1)
328,18 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
Всього: упаковка (1)
365,54 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Соборна, 46
Всього: упаковка (1)
354,89 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Козятин, вул. Грушевського Михайла, 46
Всього: упаковка (1)
372,63 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Дніпро, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (1)
354,89 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 42-А
Всього: упаковка (1)
393,70 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, вул. Соборна, 29
Всього: упаковка (1)
354,89 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 5-Ж
Всього: упаковка (1)
328,18 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 2
Всього: упаковка (2)
372,63 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 102-Д
Всього: упаковка (1)
365,54 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
Всього: упаковка (1)
354,89 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 15
Всього: упаковка (1)
354,89 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (4)
408,12 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Янтарна, 79
Всього: упаковка (1)
354,89 грн
Аптека tas
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Обухів, вул. Київська, 119
Всього: упаковка (1)
328,18 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Житомирська, 13-А
Всього: упаковка (1)
354,89 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Глеваха, вул. Підприємницька, 7
Всього: упаковка (1)
354,89 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ходосівка, вул. Березова, 2
Всього: упаковка (2)
372,63 грн