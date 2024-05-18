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ABCDERM ГІДРАТАН 200 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (645484) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (1)
675,00 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Всього: упаковка (1)
675,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 4-А
Всього: упаковка (1)
675,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 65
Всього: упаковка (1)
675,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, перех. Велика Васильківська / Фізкультури, 57/3
Всього: упаковка (1)
675,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
675,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 45
Всього: упаковка (1)
675,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
615,60
Економія: -18,47 грн
597,13 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (3)
675,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1)
675,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1)
675,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Солом'янська, 14
Всього: упаковка (1)
679,06
Економія: -72,33 грн
606,73 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, пл. Львівська, 8-Б
Всього: упаковка (1)
675,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, просп. Лобановського, 4-Д
Всього: упаковка (2)
675,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, просп. Івасюка Володимира, 10-А
Всього: упаковка (1)
671,18
Економія: -69,66 грн
601,52 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Київ, вул. Загорівська, 17/21
Всього: упаковка (2)
675,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Вишневе, вул. Європейська, 24
Всього: упаковка (1)
678,08
Економія: -71,35 грн
606,73 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 9
Всього: упаковка (1)
696,18
Економія: -118,09 грн
578,09 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, просп. Берестейський, 134/1
Всього: упаковка (1)
675,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, просп. Палладіна Академіка, 7
Всього: упаковка (1)
675,00 грн