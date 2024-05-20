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АТОДЕРМ ІНТЕНСИВ БАЛЬЗАМ 500 мл - Запоріжжя (666819) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
1017,00
Економія: -132,00 грн
885,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
Всього: упаковка (1)
999,00
Економія: -114,00 грн
885,00 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
Всього: упаковка (2)
1135,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (1)
1135,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Олександрія, просп. Соборний, 111
Всього: упаковка (1)
994,00
Економія: -65,00 грн
929,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Харківських Дивізій, 14
Всього: упаковка (1)
821,93 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
1182,60
Економія: -236,50 грн
946,10 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
Всього: упаковка (1)
1182,60
Економія: -236,50 грн
946,10 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
Всього: упаковка (1)
1182,60
Економія: -236,50 грн
946,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Миколаївська, 301
Всього: упаковка (2)
821,24 грн
Глорія
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Одеса, дорога Фонтанська, 15-А
Всього: упаковка (1)
1060,00 грн
Віола
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Відчинено Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
Всього: упаковка (2)
1060,00 грн
Адмірал
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Всього: упаковка (1)
1060,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Всього: упаковка (1)
1117,80
Економія: -223,55 грн
894,25 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (2)
821,24 грн
Гармонія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 50
Всього: упаковка (1)
1060,00 грн
Мишель
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Відчинено Цілодобово
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 49
Всього: упаковка (1)
1060,00 грн
Роза
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
Всього: упаковка (1)
1060,00 грн
Вузівська
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (1)
1060,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Левітана, 67/1
Всього: упаковка (1)
821,93 грн