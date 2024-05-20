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АТОДЕРМ SOS СПРЕЙ 200 мл - Запоріжжя (666818) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
783,43
Економія: -39,43 грн
744,00 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
Всього: упаковка (1)
965,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (2)
965,90
Економія: -154,01 грн
811,89 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (1)
965,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
Всього: упаковка (5)
977,24
Економія: -110,48 грн
866,76 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Соборна, 10/7
Всього: упаковка (1)
697,49 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
1004,40
Економія: -200,85 грн
803,55 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 2/6
Всього: упаковка (1)
965,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (1)
1004,40
Економія: -200,85 грн
803,55 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 58-Г
Всього: упаковка (1)
965,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (1)
1004,40
Економія: -200,85 грн
803,55 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Всього: упаковка (1)
1004,40
Економія: -200,85 грн
803,55 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Всього: упаковка (2)
965,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 253
Всього: упаковка (3)
965,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 8
Всього: упаковка (1)
965,00 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (2)
819,00
Економія: -24,57 грн
794,43 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ялтинська, 6
Всього: упаковка (1)
698,18 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (1)
1004,40
Економія: -30,13 грн
974,27 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Урлівська, 23-А
Всього: упаковка (1)
697,49 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хоткевича Гната, 1-В
Всього: упаковка (1)
965,00 грн