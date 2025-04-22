Антимошка крем (Antimoshka cream)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Чернігів
Фармсвіт здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 44
0.3 км
АНТИМОШКА крем 20 г №1
Червона зірка
Світ здоров'я зжс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Чернігів, вул. Козацька, 48
2.5 км
АНТИМОШКА крем 20 г №1
Червона зірка
Світ здоров'я зжс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 168-Б
2.7 км
АНТИМОШКА крем 20 г №1
Червона зірка
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Волковича, 25
3.4 км
АНТИМОШКА крем 20 г №1
Червона зірка
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 10
131.3 км
АНТИМОШКА крем 20 г №1
Червона зірка
108,20
Економія при броні: -24,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Курбаса Леся, 4-В
134.5 км
АНТИМОШКА крем 20 г №1
Червона зірка
108,20
Економія при броні: -24,10 грн
Житомирліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 47
229.5 км
АНТИМОШКА крем 20 г №1
Червона зірка
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Пулини, вул. Шевченка Тараса, 116
240.2 км
АНТИМОШКА крем 20 г №1
Червона зірка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Британська, 41
252.6 км
АНТИМОШКА крем 20 г №1
Червона зірка
104,23
Економія при броні: -3,83 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Сміла, вул. Шевченка Тараса, 9-А
259.0 км
АНТИМОШКА крем 20 г №1
Червона зірка
105,40
Економія при броні: -5,00 грн
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рокитне, вул. Партизанська, 11
283.8 км
АНТИМОШКА крем 20 г №1
Червона зірка
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рокитне, вул. Партизанська, 13
283.8 км
АНТИМОШКА крем 20 г №1
Червона зірка
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Карпилівка, вул. Жежука, 1-Б
286.4 км
АНТИМОШКА крем 20 г №1
Червона зірка
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Томашгород, вул. Соборна, 17
293.7 км
АНТИМОШКА крем 20 г №1
Червона зірка
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Корець, пл. Київська, 11
303.9 км
АНТИМОШКА крем 20 г №1
Червона зірка
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Клесів, вул. Центральна, 4-А
305.6 км
АНТИМОШКА крем 20 г №1
Червона зірка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кременчук, просп. Свободи, 83/1
306.8 км
АНТИМОШКА крем 20 г №1
Червона зірка
104,31
Економія при броні: -3,91 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Соборності, 64-Е
311.8 км
АНТИМОШКА крем 20 г №1
Червона зірка
105,46
Економія при броні: -5,06 грн
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тинне, вул. Українська, 6-А
316.1 км
АНТИМОШКА крем 20 г №1
Червона зірка
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Березне, вул. Чорновола В'ячеслава, 3/2
321.0 км
АНТИМОШКА крем 20 г №1
Червона зірка
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Березне, вул. Андріївська, 46-А
321.1 км
АНТИМОШКА крем 20 г №1
Червона зірка
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Березне, вул. Андріївська, 48
321.2 км
АНТИМОШКА крем 20 г №1
Червона зірка
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сарни, вул. Європейська, 9/2
324.4 км
АНТИМОШКА крем 20 г №1
Червона зірка
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сарни, вул. Широка, 34
324.7 км
АНТИМОШКА крем 20 г №1
Червона зірка