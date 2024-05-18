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АНТИМОШКА крем 20 г - Дніпро (Дніпропетровськ) (586666) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Соборності, 64-Е
Всього: упаковка (1)
92,69
Економія: -9,53 грн
83,16 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, просп. Свободи, 83/1
Всього: упаковка (1)
91,93
Економія: -8,60 грн
83,33 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Сміла, вул. Шевченка Тараса, 9-А
Всього: упаковка (4)
76,40
Економія: -8,81 грн
67,59 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Британська, 41
Всього: упаковка (1)
96,82
Економія: -13,37 грн
83,45 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Коцюбинське, вул. Доківська, 1
Всього: упаковка (1)
111,99
Економія: -30,77 грн
81,22 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Воскресенський, 24
Всього: упаковка (2)
100,00 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Пулини, вул. Шевченка Тараса, 116
Всього: упаковка (1)
82,72 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Нетішин, просп. Незалежності, 9
Всього: упаковка (1)
85,45 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Рокитне, вул. Партизанська, 11
Всього: упаковка (1)
83,63 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Томашгород, вул. Соборна, 17
Всього: упаковка (1)
94,96 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 27
Всього: упаковка (1)
69,18 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 35
Всього: упаковка (1)
71,53 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Рівне, просп. Князя Романа, 4/85
Всього: упаковка (1)
82,72 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сарни, вул. Європейська, 9/2
Всього: упаковка (1)
84,04 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Оржів, вул. Заводська, 1
Всього: упаковка (1)
72,76 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Цумань, вул. Шевченка Тараса, 4-Б/2
Всього: упаковка (1)
80,90 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Млинів, вул. Рівненська, 2-Б
Всього: упаковка (1)
79,57 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Козин, вул. Берестецька, 124
Всього: упаковка (1)
92,02 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Острожець, вул. Центральна, 61
Всього: упаковка (1)
89,08 грн
Рівне-медфарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Демидівка, вул. Миру, 26
Всього: упаковка (1)
85,45 грн