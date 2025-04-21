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Іслафіліпт (Islaphyllipt)
Іслафіліпт (Islaphyllipt)
Миколаїв
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Подорожник
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Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 80
111.6 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
138,33
Економія при броні:
-31,93 грн
106,40
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 22
113.3 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
153,70
Економія при броні:
-47,30 грн
106,40
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
151.8 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
120,26
Економія при броні:
-7,03 грн
113,23
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Колачевського Сергія, 96
170.4 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
89,60
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
177.1 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
82,60
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Бандери Степана, 23/1
190.1 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
105,19
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Сміла, вул. Шевченка Тараса, 9-А
251.9 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
119,08
Економія при броні:
-5,65 грн
113,43
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
256.5 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
93,08
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
258.3 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
89,60
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 142/142-А
275.4 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
104,46
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 12/2-Б
278.0 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
104,46
грн
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Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
279.6 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
52,59
грн
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Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 22-Д
287.8 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
105,19
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Миру, 9
351.6 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
138,33
Економія при броні:
-31,93 грн
106,40
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 28
381.3 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
77,54
Економія при броні:
-3,31 грн
74,23
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вишеньки, вул. Центральна, 150-А
386.0 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
93,08
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 17
398.6 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
120,94
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 2
399.7 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
93,08
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Пасхаліна Юрія, 5
400.7 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
105,19
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Огієнка Івана, 15-А
404.9 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
75,96
грн
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