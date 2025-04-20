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Іслафіліпт (Islaphyllipt)
Іслафіліпт (Islaphyllipt)
Львів
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, просп. Бандери Степана, 96
120.6 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
138,33
Економія при броні:
-0,03 грн
138,30
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Соборна, 28
422.6 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
77,08
Економія при броні:
-2,85 грн
74,23
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Огієнка Івана, 15-А
465.5 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
75,96
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бандери Степана, 23
466.9 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
139,06
Економія при броні:
-4,17 грн
134,89
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 35
467.2 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
130,70
Економія при броні:
-24,30 грн
106,40
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
473.8 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
105,19
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 91/29-А
475.4 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
126,95
Економія при броні:
-3,81 грн
123,14
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 2
475.9 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
93,08
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 17
476.1 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
120,94
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Пасхаліна Юрія, 5
477.0 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
105,19
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вишеньки, вул. Центральна, 150-А
480.7 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
93,08
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Сміла, вул. Шевченка Тараса, 9-А
572.9 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
117,59
Економія при броні:
-4,16 грн
113,43
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 12/2-Б
577.4 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
104,46
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 142/142-А
580.9 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
104,46
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
616.1 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
82,60
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 80
623.5 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
138,33
Економія при броні:
-31,93 грн
106,40
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 22
627.1 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
153,70
Економія при броні:
-47,30 грн
106,40
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
718.2 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
120,49
Економія при броні:
-7,26 грн
113,23
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Колачевського Сергія, 96
719.6 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
89,60
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Миру, 9
759.7 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
138,33
Економія при броні:
-31,93 грн
106,40
грн
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