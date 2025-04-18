Іслафіліпт (Islaphyllipt)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках у Київ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Огієнка Івана, 15-А
3.0 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бандери Степана, 23
4.9 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
139,06
Економія при броні: -4,17 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
7.5 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 35
8.3 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
130,70
Економія при броні: -24,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 2
8.7 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Пасхаліна Юрія, 5
9.2 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 17
9.5 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 91/29-А
10.9 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
126,95
Економія при броні: -3,81 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вишеньки, вул. Центральна, 150-А
21.3 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Соборна, 28
59.8 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
78,84
Економія при броні: -4,61 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 12/2-Б
155.4 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 142/142-А
159.5 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Сміла, вул. Шевченка Тараса, 9-А
170.4 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
118,71
Економія при броні: -5,28 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
248.7 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Миру, 9
305.8 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
138,33
Економія при броні: -31,93 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Колачевського Сергія, 96
341.9 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
351.5 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
117,23
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, просп. Бандери Степана, 96
363.6 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
138,33
Економія при броні: -0,03 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
385.9 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 22-Д
402.8 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК