Іслафіліпт (Islaphyllipt)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках у Харків
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Тарасенка Георгія, 39
1.2 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
Магнолія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Громадського Олега, 1-Б
1.6 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 41/2
1.9 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Культури, 10
2.3 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
Сатурн-фарм
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, перех. Чичибабіна / Зойфера Юри, 2/5
2.4 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Велика Панасівська, 115
3.9 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Малої Любові, 47
4.6 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 31
5.3 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
Аптека
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Харків, в'їзд Лікарський, 1
5.4 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
Магнолія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Велика Панасівська, 226
6.0 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Проскури Академіка, 3-А
6.9 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Курчатова Академіка, 4-Б
10.3 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:30
Харків, просп. Альошина Архітектора, 5
10.3 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
Аптека
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Харків, просп. Альошина Архітектора, 37
10.4 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
Магнолія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Олександрівський, 103/41
11.1 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Миру, 9
127.8 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
138,33
Економія при броні: -31,93 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 22-Д
192.9 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
193.1 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
251.5 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
252.9 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Колачевського Сергія, 96
292.5 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Нікополь, вул. Бандери Степана, 23/1
303.0 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 142/142-А
308.0 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 12/2-Б
310.4 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
311.4 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
121,04
Економія при броні: -7,81 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Сміла, вул. Шевченка Тараса, 9-А
325.7 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
120,06
Економія при броні: -6,63 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
332.9 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Вишеньки, вул. Центральна, 150-А
395.5 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Пасхаліна Юрія, 5
401.2 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 17
401.7 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 2
402.2 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 91/29-А
405.2 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
126,95
Економія при броні: -3,81 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
406.1 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бандери Степана, 23
412.7 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
139,06
Економія при броні: -4,17 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Київ, вул. Огієнка Івана, 15-А
413.0 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК