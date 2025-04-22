Київ
Іслафіліпт (Islaphyllipt)

Іслафіліпт (Islaphyllipt)

Чернігів (адресу не вказано)
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 91/29-А
117.4 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
126,95
Економія при броні: -3,81 грн
123,14 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
120.9 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
105,19 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 35
121.8 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
130,70
Економія при броні: -24,30 грн
106,40 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бандери Степана, 23
124.9 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
139,06
Економія при броні: -4,17 грн
134,89 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Пасхаліна Юрія, 5
126.9 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
105,19 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 2
128.5 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
93,08 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 17
129.3 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
120,94 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Огієнка Івана, 15-А
130.4 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
75,96 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вишеньки, вул. Центральна, 150-А
138.6 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
93,08 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 28
185.0 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
79,37
Економія при броні: -5,14 грн
74,23 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 12/2-Б
235.0 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
104,46 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 142/142-А
238.3 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
104,46 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Сміла, вул. Шевченка Тараса, 9-А
259.0 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
118,69
Економія при броні: -5,26 грн
113,43 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Миру, 9
315.5 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
138,33
Економія при броні: -31,93 грн
106,40 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
338.4 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
82,60 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Колачевського Сергія, 96
412.9 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
89,60 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
423.8 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
52,59 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
426.9 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
118,89
Економія при броні: -5,66 грн
113,23 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 22-Д
439.2 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
105,19 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернопіль, просп. Бандери Степана, 96
454.8 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
138,33
Економія при броні: -0,03 грн
138,30 грн
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