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Іслафіліпт (Islaphyllipt)
Іслафіліпт (Islaphyllipt)
Чернігів
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 91/29-А
117.4 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
126,95
Економія при броні:
-3,81 грн
123,14
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
120.9 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
105,19
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 35
121.8 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
130,70
Економія при броні:
-24,30 грн
106,40
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бандери Степана, 23
124.9 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
139,06
Економія при броні:
-4,17 грн
134,89
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Пасхаліна Юрія, 5
126.9 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
105,19
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 2
128.5 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
93,08
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 17
129.3 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
120,94
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Огієнка Івана, 15-А
130.4 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
75,96
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вишеньки, вул. Центральна, 150-А
138.6 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
93,08
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 28
185.0 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
79,37
Економія при броні:
-5,14 грн
74,23
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 12/2-Б
235.0 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
104,46
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 142/142-А
238.3 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
104,46
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Сміла, вул. Шевченка Тараса, 9-А
259.0 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
118,69
Економія при броні:
-5,26 грн
113,43
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Миру, 9
315.5 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
138,33
Економія при броні:
-31,93 грн
106,40
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
338.4 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
82,60
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Колачевського Сергія, 96
412.9 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
89,60
грн
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Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
423.8 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
52,59
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
426.9 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
118,89
Економія при броні:
-5,66 грн
113,23
грн
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Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 22-Д
439.2 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
105,19
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернопіль, просп. Бандери Степана, 96
454.8 км
Іслафіліпт таблетки контурна чарункова упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
138,33
Економія при броні:
-0,03 грн
138,30
грн
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