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SKINORMIL КРЕМ БАЛАНС З МАТУЮЧИМ ЕФЕКТОМ ЛІНІЯ А 50 мл - Харків (676568) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Всього: упаковка (3)
531,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (3)
613,70
Економія: -82,40 грн
531,30 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Клочківська, 104-А
Всього: упаковка (1)
481,50 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дудинської, 1-А
Всього: упаковка (2)
481,50 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 120
Всього: упаковка (1)
490,50 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 33-А
Всього: упаковка (1)
481,50 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 128-В
Всього: упаковка (1)
481,50 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сердюка Леся, 36
Всього: упаковка (1)
449,50 грн
Аптека твого міста
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (1)
481,50 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Котляревського, 11
Всього: упаковка (1)
569,39 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46
Всього: упаковка (1)
611,63
Економія: -89,53 грн
522,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Петропавлівська, 74
Всього: упаковка (1)
608,81
Економія: -55,08 грн
553,73 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Нижньовоскресенська, 1
Всього: упаковка (2)
613,87
Економія: -67,62 грн
546,25 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Ярослава Мудрого, 50
Всього: упаковка (1)
569,40 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 68-Б
Всього: упаковка (1)
568,92
Економія: -47,68 грн
521,24 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
Всього: упаковка (1)
560,55
Економія: -69,34 грн
491,21 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
564,41
Економія: -47,99 грн
516,42 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
559,69
Економія: -83,49 грн
476,20 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Всього: упаковка (2)
517,00
Економія: -75,00 грн
442,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Селидове, вул. Нагірна, 29
Всього: упаковка (2)
385,04 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
544,00
Економія: -102,00 грн
442,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (1)
556,48
Економія: -47,03 грн
509,45 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (2)
553,63
Економія: -32,39 грн
521,24 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
517,00
Економія: -75,00 грн
442,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
Всього: упаковка (1)
610,42
Економія: -64,17 грн
546,25 грн
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (8)
544,00
Економія: -102,00 грн
442,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (2)
560,23
Економія: -32,02 грн
528,21 грн