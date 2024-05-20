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HUMANA PIULATTE PLUS саше 5 г, №14 - Запоріжжя (676924) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
701,12 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 42
Всього: упаковка (1), саше (9)
761,20
Економія: -78,56 грн
682,64 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Космічна, 13-К
Всього: упаковка (2), саше (13)
687,40 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
784,63
Економія: -81,34 грн
703,29 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Зоряний, 1-А
Всього: упаковка (1)
703,92 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188-А
Всього: упаковка (1)
698,88 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (3)
724,92 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
789,09
Економія: -119,01 грн
670,08 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (1)
704,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Павлоград, вул. Полтавська, 127-Г/1
Всього: упаковка (1)
791,35
Економія: -115,23 грн
676,12 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (2)
707,28 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Героїв України, 20
Всього: упаковка (1)
718,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Покровськ, вул. Петлюри Симона, 17
Всього: упаковка (1)
707,28 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Білики, вул. Пристанційна, 1-В
Всього: упаковка (1)
707,42 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Красноград, вул. Полтавська, 91-А
Всього: упаковка (1)
707,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 241-А
Всього: упаковка (6), саше (1)
700,14 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Всього: упаковка (1)
706,58 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Решетилівка, вул. Покровська, 2/5
Всього: упаковка (2)
699,16 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Валки, пл. Центральна, 3
Всього: упаковка (2)
703,92 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Всього: упаковка (2)
709,80 грн