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SKINORMIL КРЕМ ВІДНОВЛЮЮЧИЙ ЛІНІЯ А 50 мл - Запоріжжя (676202) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (2)
511,00
Економія: -67,00 грн
444,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (2)
608,53
Економія: -113,03 грн
495,50 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (3)
609,34
Економія: -113,84 грн
495,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (1)
607,72
Економія: -58,71 грн
549,01 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 27
Всього: упаковка (2)
523,44 грн
Елітфарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (6)
537,00
Економія: -93,00 грн
444,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Добровольчих Батальйонів, 54
Всього: упаковка (1)
519,26 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
Всього: упаковка (2)
612,86
Економія: -63,85 грн
549,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
560,74
Економія: -100,51 грн
460,23 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Святого Миколая, 27
Всього: упаковка (1)
602,06
Економія: -32,82 грн
569,24 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (3)
511,00
Економія: -67,00 грн
444,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
Всього: упаковка (1)
520,48 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
Всього: упаковка (2)
614,25
Економія: -96,23 грн
518,02 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Зачиняєва, 20
Всього: упаковка (1)
522,55 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Рубана, 26
Всього: упаковка (1)
559,48 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Паршина, 14
Всього: упаковка (2)
553,45 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 21
Всього: упаковка (2)
555,61 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Лук'яненко Левка, 37
Всього: упаковка (1)
566,19
Економія: -81,81 грн
484,38 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (3)
555,88 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
611,53
Економія: -116,03 грн
495,50 грн