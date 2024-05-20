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АНТГЕЛІОС ДЕРМО КІДС СОНЦЕЗАХИСНИЙ УЛЬТРАЛЕГКИЙ ВОДОСТІЙКИЙ СПРЕЙ-МІСТ SPF 50+ тм "La Roche-Posay" 125 мл для чутливої шкіри дітей - Запоріжжя (667669) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
Всього: упаковка (1)
594,37
Економія: -25,32 грн
569,05 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (1)
598,41
Економія: -29,36 грн
569,05 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
Всього: упаковка (1)
810,65
Економія: -47,97 грн
762,68 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 4
Всього: упаковка (1)
789,30
Економія: -26,62 грн
762,68 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомиколаївка, вул. Українська, 33
Всього: упаковка (1)
632,45
Економія: -34,95 грн
597,50 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
Всього: упаковка (1)
713,80 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 33
Всього: упаковка (1)
597,62
Економія: -28,57 грн
569,05 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 15
Всього: упаковка (1)
587,54
Економія: -18,49 грн
569,05 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 74-А
Всього: упаковка (1)
808,21
Економія: -45,53 грн
762,68 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Верстатобудівельників, 8-А
Всього: упаковка (1)
598,64
Економія: -29,59 грн
569,05 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Незалежності, 166/1
Всього: упаковка (1)
606,83
Економія: -37,78 грн
569,05 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Тернівка, вул. Пушкіна, 2
Всього: упаковка (1)
594,66
Економія: -25,61 грн
569,05 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 7
Всього: упаковка (1)
606,32
Економія: -37,27 грн
569,05 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
Всього: упаковка (1)
799,14
Економія: -36,46 грн
762,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Кременчук, вул. Республіканська, 134-А
Всього: упаковка (1)
602,57
Економія: -33,52 грн
569,05 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Кременчук, вул. Халаменюка, 14
Всього: упаковка (1)
810,12
Економія: -47,44 грн
762,68 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
Всього: упаковка (1)
587,60
Економія: -18,55 грн
569,05 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, просп. Свободи, 31
Всього: упаковка (1)
594,26
Економія: -25,21 грн
569,05 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кременчук, просп. Лесі Українки, 74
Всього: упаковка (1)
788,53
Економія: -25,85 грн
762,68 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Знам'янка, вул. Кобзарева, 28-А
Всього: упаковка (1)
798,14
Економія: -35,46 грн
762,68 грн