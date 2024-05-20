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АНТГЕЛІОС ДЕРМО КІДС СОНЦЕЗАХИСНИЙ УЛЬТРАЛЕГКИЙ ВОДОСТІЙКИЙ СПРЕЙ-МІСТ SPF 50+ тм "La Roche-Posay" 125 мл для чутливої шкіри дітей - Одеса (667669) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
Всього: упаковка (1)
764,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
Всього: упаковка (1)
694,64
Економія: -31,44 грн
663,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Буніна, 33
Всього: упаковка (1)
811,11
Економія: -48,43 грн
762,68 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 72/69
Всього: упаковка (1)
813,47
Економія: -50,79 грн
762,68 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (1)
797,23
Економія: -34,55 грн
762,68 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
Всього: упаковка (1)
909,40 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
Всього: упаковка (1)
807,75
Економія: -45,07 грн
762,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 4
Всього: упаковка (1)
589,19
Економія: -20,14 грн
569,05 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Кропивницький, вул. Героїв України, 6/13
Всього: упаковка (1)
669,52 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
Всього: упаковка (1)
813,09
Економія: -50,41 грн
762,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 7
Всього: упаковка (1)
589,19
Економія: -20,14 грн
569,05 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Знам'янка, вул. Кобзарева, 28-А
Всього: упаковка (1)
807,22
Економія: -44,54 грн
762,68 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, просп. Трубників, 15
Всього: упаковка (1)
593,29
Економія: -24,24 грн
569,05 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 33
Всього: упаковка (1)
587,71
Економія: -18,66 грн
569,05 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Сінна, 5/2
Всього: упаковка (1)
591,70
Економія: -22,65 грн
569,05 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Республіканська, 134-А
Всього: упаковка (1)
594,54
Економія: -25,49 грн
569,05 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
Всього: упаковка (1)
603,31
Економія: -34,26 грн
569,05 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Халаменюка, 14
Всього: упаковка (1)
786,93
Економія: -24,25 грн
762,68 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кременчук, просп. Свободи, 31
Всього: упаковка (1)
607,35
Економія: -38,30 грн
569,05 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кременчук, просп. Лесі Українки, 74
Всього: упаковка (1)
804,02
Економія: -41,34 грн
762,68 грн