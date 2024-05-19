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АНТГЕЛІОС ДЕРМО КІДС СОНЦЕЗАХИСНИЙ УЛЬТРАЛЕГКИЙ ВОДОСТІЙКИЙ СПРЕЙ-МІСТ SPF 50+ тм "La Roche-Posay" 125 мл для чутливої шкіри дітей - Львів (667669) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, просп. Лесі Українки, 66
Всього: упаковка (2)
687,28
Економія: -10,18 грн
677,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Володимир, вул. Ковельська, 25
Всього: упаковка (1)
596,59
Економія: -27,54 грн
569,05 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Володимир, вул. Ковельська, 51
Всього: упаковка (3)
631,62 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Перегінське, вул. Січових Стрільців, 24
Всього: упаковка (1)
664,45 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 26
Всього: упаковка (1)
815,61
Економія: -52,93 грн
762,68 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-Б/2
Всього: упаковка (5)
683,55 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Захисників України, 47
Всього: упаковка (1)
787,62
Економія: -24,94 грн
762,68 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Делятин, вул. 16-го Липня, 299
Всього: упаковка (1)
687,17
Економія: -4,01 грн
683,16 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ланчин, вул. Незалежності, 94
Всього: упаковка (3)
686,68
Економія: -5,11 грн
681,57 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Базарна, 6
Всього: упаковка (1)
591,24
Економія: -22,19 грн
569,05 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Заліщики, вул. Бандери Степана, 64-А
Всього: упаковка (1)
569,05 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Капушанська, 21
Всього: упаковка (2)
802,95 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Грушевського Михайла, 43/17
Всього: упаковка (1)
801,10
Економія: -1,68 грн
799,42 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Костопіль, вул. Руданського Степана, 2-Д
Всього: упаковка (1)
589,82
Економія: -20,77 грн
569,05 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Головна, 33
Всього: упаковка (3)
802,79 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Качинського Леха, 6
Всього: упаковка (2)
687,52
Економія: -0,41 грн
687,11 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 87
Всього: упаковка (1)
631,62 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коростень, пл. Базарна, 3
Всього: упаковка (1)
668,12 грн
Аптекар
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Зачинено
Немішаєве, вул. Залізнична, 11
Всього: упаковка (1)
574,48 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
Всього: упаковка (1)
669,52 грн