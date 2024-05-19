АНТГЕЛІОС ДЕРМО КІДС СОНЦЕЗАХИСНИЙ УЛЬТРАЛЕГКИЙ ВОДОСТІЙКИЙ СПРЕЙ-МІСТ SPF 50+ тм "La Roche-Posay" 125 мл для чутливої шкіри дітей - Київ (667669) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
Мед-сервіс
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Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
Бажаємо здоров'я
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Київ, вул. Закревського Миколи, 61/2
Здорова родина
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Київ, вул. Руденко Лариси, 6-А
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Аптека копійка
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Київ, вул. Вереснева, 24
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Проліски, вул. Броварська, 2-А
Аптекар
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Немішаєве, вул. Залізнична, 11
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Фастів, вул. Соборна, 28
Бажаємо здоров'я
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Переяслав, вул. Хмельницького Богдана, 135
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Чернігів, просп. Перемоги, 104
Мед-сервіс
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Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В
Бажаємо здоров'я
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Житомир, вул. Київська, 87
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Качинського Леха, 6
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Коростень, пл. Базарна, 3
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Сінна, 5/2
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Конотоп, просп. Миру, 9
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Конотоп, перех. Миру / Миру, 7/1
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Знам'янка, вул. Кобзарева, 28-А
Мед-сервіс
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Кропивницький, вул. Героїв України, 6/13
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кременчук, просп. Лесі Українки, 74
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кременчук, просп. Свободи, 31