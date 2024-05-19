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АНТГЕЛІОС ДЕРМО КІДС СОНЦЕЗАХИСНИЙ УЛЬТРАЛЕГКИЙ ВОДОСТІЙКИЙ СПРЕЙ-МІСТ SPF 50+ тм "La Roche-Posay" 125 мл для чутливої шкіри дітей - Київ (667669) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
Всього: упаковка (1)
669,52 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 61/2
Всього: упаковка (1)
631,62 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Руденко Лариси, 6-А
Всього: упаковка (5)
801,60
Економія: -10,26 грн
791,34 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вереснева, 24
Всього: упаковка (1)
587,89
Економія: -18,84 грн
569,05 грн
В інших містах:
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Проліски, вул. Броварська, 2-А
Всього: упаковка (1)
677,45
Економія: -20,32 грн
657,13 грн
Аптекар
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Зачинено
Немішаєве, вул. Залізнична, 11
Всього: упаковка (1)
574,48 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 28
Всього: упаковка (1)
814,47
Економія: -51,79 грн
762,68 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Переяслав, вул. Хмельницького Богдана, 135
Всього: упаковка (1)
669,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
Всього: упаковка (1)
788,53
Економія: -25,85 грн
762,68 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В
Всього: упаковка (1)
729,52 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 87
Всього: упаковка (1)
631,62 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Качинського Леха, 6
Всього: упаковка (2)
679,79 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Коростень, пл. Базарна, 3
Всього: упаковка (1)
666,43
Економія: -2,86 грн
663,57 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Сінна, 5/2
Всього: упаковка (1)
601,94
Економія: -32,89 грн
569,05 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Конотоп, просп. Миру, 9
Всього: упаковка (1)
792,81
Економія: -30,13 грн
762,68 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Конотоп, перех. Миру / Миру, 7/1
Всього: упаковка (1)
669,52 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Знам'янка, вул. Кобзарева, 28-А
Всього: упаковка (1)
807,22
Економія: -44,54 грн
762,68 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Героїв України, 6/13
Всього: упаковка (1)
669,52 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кременчук, просп. Лесі Українки, 74
Всього: упаковка (1)
804,02
Економія: -41,34 грн
762,68 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кременчук, просп. Свободи, 31
Всього: упаковка (1)
607,35
Економія: -38,30 грн
569,05 грн