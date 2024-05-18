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АНТГЕЛІОС ДЕРМО КІДС СОНЦЕЗАХИСНИЙ УЛЬТРАЛЕГКИЙ ВОДОСТІЙКИЙ СПРЕЙ-МІСТ SPF 50+ тм "La Roche-Posay" 125 мл для чутливої шкіри дітей - Харків (667669) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 64
Всього: упаковка (1)
599,38
Економія: -30,33 грн
569,05 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
569,05 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Тернівка, вул. Пушкіна, 2
Всього: упаковка (1)
603,88
Економія: -34,83 грн
569,05 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Незалежності, 166/1
Всього: упаковка (1)
607,23
Економія: -38,18 грн
569,05 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Верстатобудівельників, 8-А
Всього: упаковка (1)
591,30
Економія: -22,25 грн
569,05 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 74-А
Всього: упаковка (1)
811,19
Економія: -48,51 грн
762,68 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
Всього: упаковка (1)
713,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кременчук, просп. Лесі Українки, 74
Всього: упаковка (1)
805,92
Економія: -43,24 грн
762,68 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомиколаївка, вул. Українська, 33
Всього: упаковка (1)
639,21
Економія: -41,71 грн
597,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, просп. Свободи, 31
Всього: упаковка (1)
593,23
Економія: -24,18 грн
569,05 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кременчук, вул. Халаменюка, 14
Всього: упаковка (1)
812,33
Економія: -49,65 грн
762,68 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кременчук, вул. Республіканська, 134-А
Всього: упаковка (1)
603,08
Економія: -34,03 грн
569,05 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
Всього: упаковка (1)
603,31
Економія: -34,26 грн
569,05 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (1)
590,50
Економія: -21,45 грн
569,05 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
Всього: упаковка (1)
605,01
Економія: -35,96 грн
569,05 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Конотоп, перех. Миру / Миру, 7/1
Всього: упаковка (1)
669,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Конотоп, просп. Миру, 9
Всього: упаковка (1)
790,90
Економія: -28,22 грн
762,68 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
Всього: упаковка (1)
804,86
Економія: -42,18 грн
762,68 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 4
Всього: упаковка (1)
804,78
Економія: -42,10 грн
762,68 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
Всього: упаковка (1)
699,34
Економія: -36,14 грн
663,20 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Знам'янка, вул. Кобзарева, 28-А
Всього: упаковка (1)
805,16
Економія: -42,48 грн
762,68 грн