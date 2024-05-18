Азеонам порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій 1 г флакон, №1 - Харків (586629) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 26 аптеках
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека
Детальніше
Всього: упаковка (21)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, просп. Незалежності, 13
Аптека
Детальніше
Всього: упаковка (13)
Зачинено
Харків, просп. Незалежності, 13
Аптека шар@
Детальніше
Всього: упаковка (26)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Літературна, 5
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (21)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 124-А
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (10)
Зачинено
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (16)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Балакірєва, 8/1
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено
Харків, шосе Салтівське, 108
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 120
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Аптека ваш консультант
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено
Харків, просп. Байрона, 160
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено
Харків, просп. Перемоги, 52
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Амосова, 27
Аптека шар@
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г