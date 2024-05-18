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Азеонам порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій 1 г флакон, №1 - Харків (586629) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 26 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (1)
896,43 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
900,46 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
849,21 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, просп. Незалежності, 13
Всього: упаковка (21)
970,04 грн
Аптека
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Зачинено
Харків, просп. Незалежності, 13
Всього: упаковка (13)
969,10 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (26)
880,60
Економія: -37,60 грн
843,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Літературна, 5
Всього: упаковка (1)
853,87 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
851,17 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 124-А
Всього: упаковка (21)
892,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
Всього: упаковка (10)
969,76 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
896,09 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
Всього: упаковка (16)
892,70 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Балакірєва, 8/1
Всього: упаковка (5)
845,01 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено
Харків, шосе Салтівське, 108
Всього: упаковка (1)
921,35 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 120
Всього: упаковка (1)
918,24 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Всього: упаковка (3)
925,25 грн
Аптека ваш консультант
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Зачинено
Харків, просп. Байрона, 160
Всього: упаковка (1)
982,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено
Харків, просп. Перемоги, 52
Всього: упаковка (1)
883,17 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Амосова, 27
Всього: упаковка (5)
848,46 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Всього: упаковка (3)
917,10
Економія: -82,91 грн
834,19 грн