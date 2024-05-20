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Альбензі таблетки жувальні 400 мг блістер тм Solution Pharm, №3 - Одеса (916522) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чорноморськ, вул. Парусна, 16-Б
Всього: упаковка (1)
129,99 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Овідіополь, вул. Шевченка Тараса, 220
Всього: упаковка (1)
130,44 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Роздільна, вул. Привокзальна, -
Всього: упаковка (1)
130,19 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Цебрикове, вул. Миру, 16
Всього: упаковка (1)
130,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Миколаїв, просп. Миру, 2-Б/33
Всього: упаковка (1)
130,23 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 26
Всього: упаковка (1)
130,56 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Городнє, вул. Широка, 40-А
Всього: упаковка (2)
130,23 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Калчева, вул. Центральна, 99
Всього: упаковка (1)
129,04 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кубей, вул. Соборна, 1-В
Всього: упаковка (1)
130,18 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Первомайськ, вул. Корабельна, 21-Б
Всього: упаковка (1)
129,54 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Болград, вул. Ізмаїльська, 63-А
Всього: упаковка (2)
130,13 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Болград, вул. Інзовська, 120-А
Всього: упаковка (3)
129,11 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Ізмаїл, просп. Незалежності, 68-А
Всього: упаковка (1)
129,02 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Центральна, 127-А
Всього: упаковка (1)
130,79 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Добровеличківка, вул. Центральна, 105
Всього: упаковка (1)
129,64 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Піщанка, вул. Центральна, 49
Всього: упаковка (3)
130,85 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Крижопіль, вул. Нечая Данила, 13
Всього: упаковка (1)
129,87 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Шевченка Тараса, 50
Всього: упаковка (2)
130,52 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Нікітіна Василя / Севастопольська, 11/8
Всього: упаковка (1)
129,23 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
Всього: упаковка (2)
132,19 грн