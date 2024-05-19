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Альбензі таблетки жувальні 400 мг блістер тм Solution Pharm, №3 - Львів (916522) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Сокальська, 6
Всього: упаковка (1)
129,02 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рогатин, пл. Роксолани, 30-А
Всього: упаковка (1)
130,56 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, просп. Лесі Українки, 1
Всього: упаковка (2)
130,61 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Добромиль, пл. Ринок, 11
Всього: упаковка (1)
129,68 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Купчинського, 14-В
Всього: упаковка (1)
129,92 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Теребовля, вул. Шевченка Тараса, 9
Всього: упаковка (1)
129,72 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-В
Всього: упаковка (2)
130,26 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Шумськ, вул. Українська, 44-А
Всього: упаковка (3)
129,46 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коломия, просп. Грушевського Михайла, 86
Всього: упаковка (1)
129,32 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коломия, пл. Ринок, 1-Б
Всього: упаковка (2)
130,63 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Квасилів, вул. Рівненська, 1
Всього: упаковка (1)
129,86 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Квасилів, вул. Молодіжна, 25-А
Всього: упаковка (1)
130,16 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Рівне, вул. Соборна, 336
Всього: упаковка (1)
130,12 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 262
Всього: упаковка (1)
129,55 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, просп. Миру, 21
Всього: упаковка (1)
130,32 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 4
Всього: упаковка (1)
130,34 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, просп. Миру, 16
Всього: упаковка (1)
129,53 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вараш, вул. Енергетиків, 19
Всього: упаковка (1)
129,07 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Січових Стрільців, 4
Всього: упаковка (1)
129,09 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Бандери Степана, 1
Всього: упаковка (1)
129,92 грн