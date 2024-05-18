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Альбензі таблетки жувальні 400 мг блістер тм Solution Pharm, №3 - Харків (916522) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 33 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (1)
130,20 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
Всього: упаковка (2)
129,58 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Мовчанівський, 12
Всього: упаковка (1)
129,88 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Трінклера, 6
Всього: упаковка (1)
130,56 грн
Аптека
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Зачинено
Харків, просп. Незалежності, 13
Всього: упаковка (1)
129,13 грн
Аптека
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Зачинено
Харків, просп. Незалежності, 13
Всього: упаковка (1)
130,09 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено
Харків, просп. Незалежності, 13
Всього: упаковка (1)
129,12 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Літературна, 5
Всього: упаковка (2)
130,63 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Всього: упаковка (4)
130,85 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Москалівська, 106
Всього: упаковка (1)
129,53 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
130,46 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
Всього: упаковка (1)
118,70 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Малої Любові, 45
Всього: упаковка (3)
130,76 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 29
Всього: упаковка (2)
129,16 грн
Аптека ваш консультант
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 6
Всього: упаковка (1)
130,75 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Балакірєва, 3-А
Всього: упаковка (1)
129,60 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Саперна, 32
Всього: упаковка (1)
118,70 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
Всього: упаковка (1)
130,58 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 33
Всього: упаковка (1)
129,52 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
Всього: упаковка (2)
129,23 грн