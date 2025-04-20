Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 228
5.2 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Харківських Дивізій, 14
249.1 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Калинопіль, вул. Соборна, 26-А
332.8 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мілютенка, 23
440.7 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
Аптека tas
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 96
451.8 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Їжакевича Івана, 1/24
453.3 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Фастів, вул. Героїв Чорнобиля, 19-А
455.9 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
Аптекар
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Ірпінь, вул. Літературна, 27
464.5 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Чернівці, вул. Руська, 207-В
684.3 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Полуботка Гетьмана, 8
716.7 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 23
723.6 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Броди, вул. Лесі Українки, 21
771.3 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Золочів, вул. Бандери Степана, 1-А
781.6 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
Аптека сімейна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-Б
782.5 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
Сімейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Рогатин, вул. Чорновола В'ячеслава, 9
794.8 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
796,91
Економія при броні: -2,75 грн
Пульс
Буськ, вул. Львівська, 77
807.3 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Радехів, вул. Львівська, 1
812.4 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Ходорів, вул. Хмельницького Богдана, 63
815.6 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Винники, вул. Івасюка, 31
835.9 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Медової Печери, 1
840.2 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати