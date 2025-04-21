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Мітра (Mitra)
Мітра (Mitra)
Вінниця
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Фастів, вул. Героїв Чорнобиля, 19-А
138.2 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
228,07
Економія при броні:
-1,75 грн
226,32
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Калинопіль, вул. Соборна, 26-А
183.2 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
758,70
грн
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Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ірпінь, вул. Літературна, 27
188.1 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
910,40
грн
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Аптека tas
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 96
192.5 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
91,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Їжакевича Івана, 1/24
198.8 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
755,32
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мілютенка, 23
205.9 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
758,71
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 23
209.3 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
365,24
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Чернівці, вул. Руська, 207-В
212.9 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
1144,89
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Полуботка Гетьмана, 8
222.8 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
759,40
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Броди, вул. Лесі Українки, 21
258.3 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
1192,90
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Золочів, вул. Бандери Степана, 1-А
266.9 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
822,57
грн
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Аптека сімейна
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-Б
279.1 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
82,71
Економія при броні:
-0,04 грн
82,67
грн
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Сімейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Рогатин, вул. Чорновола В'ячеслава, 9
282.6 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
798,32
Економія при броні:
-4,60 грн
793,72
грн
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Пульс
Відчинено
Цілодобово
Буськ, вул. Львівська, 77
292.8 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
1120,20
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Радехів, вул. Львівська, 1
300.3 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
1190,40
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Ходорів, вул. Хмельницького Богдана, 63
303.9 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
1184,30
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Винники, вул. Івасюка, 31
321.3 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
1128,20
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Медової Печери, 1
325.7 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
1128,80
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Червоної Калини, 49
326.9 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
1022,76
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Червоної Калини, 36
327.0 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
1152,80
грн
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