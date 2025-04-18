Київ
Мітра (Mitra)

Мітра (Mitra)

Одеса (адресу не вказано)
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В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Калинопіль, вул. Соборна, 26-А
274.5 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
758,70 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 228
366.8 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
92,70 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Героїв Чорнобиля, 19-А
402.9 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
226,01
Економія при броні: -0,56 грн
225,44 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Руська, 207-В
407.0 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
1144,41
Економія при броні: -2,14 грн
1142,27 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 136
442.2 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
758,70 грн
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 96
442.3 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
87,21 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мілютенка, 23
444.0 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
758,71 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Їжакевича Івана, 1/24
448.1 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
755,32 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Ірпінь, вул. Літературна, 27
448.4 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
872,50 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 23
507.4 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
365,24 грн
Аптека сімейна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-Б
525.2 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
83,83 грн
Сімейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Рогатин, вул. Чорновола В'ячеслава, 9
557.7 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
800,11
Економія при броні: -8,86 грн
791,24 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Полуботка Гетьмана, 8
564.1 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
759,40 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Золочів, вул. Бандери Степана, 1-А
566.1 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
822,57 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Харківських Дивізій, 14
568.8 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
757,25 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Броди, вул. Лесі Українки, 21
572.4 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
551,10 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Ходорів, вул. Хмельницького Богдана, 63
574.7 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
1184,30 грн
Пульс
Відчинено
Цілодобово
Буськ, вул. Львівська, 77
594.4 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
1120,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Торговиця, 4
595.2 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
758,14 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Сколе, вул. Ушневича Олега Героя, 29
606.3 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
1133,60 грн
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