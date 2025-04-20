Львів (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках у Львів
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
1.0 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Ужгородська, 1
1.3 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Кульпарківська, 35
2.1 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 4
2.3 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
3.5 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Навроцького, 23
3.8 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Виговського Івана, 32
3.9 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Патона, 2/7
4.1 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
4.2 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Патона, 9/4
4.2 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
4.2 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Медової Печери, 1
4.3 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Грінченка, 2-А
4.5 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Червоної Калини, 49
5.0 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Червоної Калини, 36
5.1 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
В містах поряд
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Винники, вул. Івасюка, 31
8.6 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Пустомити, вул. Грушевського Михайла, 7
15.9 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Жовква, вул. Львівська, 86
24.2 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Жовква, вул. Львівська, 28
24.3 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Городок, вул. Коцюбинського, 18
27.1 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати