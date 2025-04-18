Київ (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мілютенка, 23
7.9 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 96
8.9 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Їжакевича Івана, 1/24
9.0 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 136
11.2 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
В містах поряд
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Ірпінь, вул. Літературна, 27
21.7 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Героїв Чорнобиля, 19-А
60.3 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
227,73
Економія при броні: -1,06 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Калинопіль, вул. Соборна, 26-А
170.3 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Миргород, вул. Воскресінська, 4
225.9 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Полуботка Гетьмана, 8
302.9 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 23
362.2 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Броди, вул. Лесі Українки, 21
383.7 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Золочів, вул. Бандери Степана, 1-А
406.9 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Руська, 207-В
408.0 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
1137,86
Економія при броні: -7,66 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Харківських Дивізій, 14
416.9 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Радехів, вул. Львівська, 1
417.7 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
Пульс
Буськ, вул. Львівська, 77
425.7 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
Сімейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Рогатин, вул. Чорновола В'ячеслава, 9
438.9 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
799,01
Економія при броні: -3,79 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 228
440.0 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Сокаль, вул. Ярослава Мудрого, 26
441.3 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Сокаль, вул. Шептицького, 51
441.9 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати