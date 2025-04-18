Харків (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Харківських Дивізій, 14
7.1 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, просп. Малої Любові, 47
4.6 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Партали Станіслава, 17-А
5.2 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Харків, вул. Проскури Академіка, 3-А
6.9 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 15:00
Харків, вул. Миру, 54/1
11.5 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миргород, вул. Воскресінська, 4
188.8 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 228
251.3 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Калинопіль, вул. Соборна, 26-А
398.4 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мілютенка, 23
403.4 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Їжакевича Івана, 1/24
416.8 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
Аптека tas
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 96
419.2 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 136
421.5 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ірпінь, вул. Літературна, 27
431.5 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Фастів, вул. Героїв Чорнобиля, 19-А
452.1 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Полуботка Гетьмана, 8
713.2 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 23
762.0 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Чернівці, вул. Руська, 207-В
770.3 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Броди, вул. Лесі Українки, 21
791.6 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Золочів, вул. Бандери Степана, 1-А
812.0 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Радехів, вул. Львівська, 1
827.2 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
Пульс
Буськ, вул. Львівська, 77
832.8 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
Сімейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Рогатин, вул. Чорновола В'ячеслава, 9
838.9 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
785,62
Економія при броні: -0,12 грн
Аптека сімейна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-Б
842.5 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Сокаль, вул. Ярослава Мудрого, 26
851.5 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати