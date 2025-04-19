Київ
Мітра (Mitra)

Мітра (Mitra)

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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 228
67.7 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
92,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Харківських Дивізій, 14
193.9 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
757,25 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Калинопіль, вул. Соборна, 26-А
297.6 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
758,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мілютенка, 23
385.2 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
758,71 грн
Аптека tas
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 96
397.4 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
91,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Їжакевича Івана, 1/24
398.2 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
755,32 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 136
399.3 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
758,70 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Фастів, вул. Героїв Чорнобиля, 19-А
407.4 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
228,61 грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ірпінь, вул. Літературна, 27
410.4 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
910,40 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Чернівці, вул. Руська, 207-В
663.6 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
1140,34 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Полуботка Гетьмана, 8
672.7 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
759,40 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 23
689.8 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
365,24 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Броди, вул. Лесі Українки, 21
733.5 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
1192,90 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Золочів, вул. Бандери Степана, 1-А
746.3 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
822,57 грн
Аптека сімейна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-Б
755.2 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
83,65 грн
Сімейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Рогатин, вул. Чорновола В'ячеслава, 9
763.2 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
795,93 грн
Пульс
Відчинено
Цілодобово
Буськ, вул. Львівська, 77
771.0 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
1120,20 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Радехів, вул. Львівська, 1
773.6 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
1190,40 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Ходорів, вул. Хмельницького Богдана, 63
784.4 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
1184,30 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Винники, вул. Івасюка, 31
801.2 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
1128,20 грн
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