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Мітра (Mitra)
Мітра (Mitra)
Чернігів
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мілютенка, 23
122.4 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
758,71
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Їжакевича Івана, 1/24
124.6 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
755,32
грн
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Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 96
131.3 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
87,21
грн
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Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Ірпінь, вул. Літературна, 27
132.8 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
872,50
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Героїв Чорнобиля, 19-А
185.5 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
228,84
Економія при броні:
-0,94 грн
227,90
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Калинопіль, вул. Соборна, 26-А
284.4 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
758,70
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Полуботка Гетьмана, 8
365.7 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
759,40
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Харківських Дивізій, 14
393.8 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
757,25
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 23
453.1 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
365,24
грн
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Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Броди, вул. Лесі Українки, 21
458.9 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
1192,90
грн
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Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Радехів, вул. Львівська, 1
485.6 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
1190,40
грн
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Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Золочів, вул. Бандери Степана, 1-А
487.7 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
822,57
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 228
488.4 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
92,70
грн
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Пульс
Відчинено
Цілодобово
Буськ, вул. Львівська, 77
501.3 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
1120,20
грн
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Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Сокаль, вул. Ярослава Мудрого, 26
503.3 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
1132,10
грн
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Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Сокаль, вул. Шептицького, 51
503.4 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
1219,30
грн
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Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Шептицький, вул. Івасюка Володимира, 2
508.3 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
1142,30
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Руська, 207-В
522.0 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
1135,04
Економія при броні:
-3,23 грн
1131,81
грн
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Сімейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Рогатин, вул. Чорновола В'ячеслава, 9
526.7 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
791,69
грн
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Пульс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Винники, вул. Івасюка, 31
537.3 км
Мітра розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Бєлмедпрепарати
1128,20
грн
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