Ангілор спрей для ротової порожнини флакон з пульверизатором 50 мл тм Tabula Vita, №1 - Харків (826386) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
Народна аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено
Олександрівка, вул. Шевченка Тараса, 57
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 78
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено
Одеса, вул. Нежданової, 32
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Бородіно, вул. Лісна, 9-А
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Ізмаїл, вул. Телеграфна, 182/1
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Чернівці, вул. Зарожанська, 15-Б
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено
Михайло-Коцюбинське, вул. Миру, 3
Аптека 3і
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Винники, вул. Винна Гора, 5
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Зачинено
Новий Розділ, вул. Винниченка, 37
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Зачинено
Львів, вул. Пекарська, 69-Б
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Замарстинівська, 170-М
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Франка Івана, 58-Б
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом