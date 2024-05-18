Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

Народна аптека Детальніше Зачинено Графік роботи Олександрівка, вул. Шевченка Тараса, 57 Всього: упаковка (3) 125,00 грн Забронювати

Аптека акс соціальна Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Одеса, вул. Канатна, 78 Всього: упаковка (1) 136,00 грн Забронювати

Аптека акс соціальна Детальніше Зачинено Графік роботи Одеса, вул. Нежданової, 32 Всього: упаковка (1) 136,00 грн Забронювати

Аптека акс соціальна Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Бородіно, вул. Лісна, 9-А Всього: упаковка (1) 136,00 грн Забронювати

Аптека акс соціальна Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Ізмаїл, вул. Телеграфна, 182/1 Всього: упаковка (1) 136,00 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Чернівці, вул. Зарожанська, 15-Б Всього: упаковка (1) 125,00 грн Забронювати

Аптека Детальніше Зачинено Графік роботи Михайло-Коцюбинське, вул. Миру, 3 Всього: упаковка (1) 125,00 грн

Аптека 3і Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Винники, вул. Винна Гора, 5 Всього: упаковка (2) 145,00 грн

Аптека 3і Детальніше Зачинено Графік роботи Новий Розділ, вул. Винниченка, 37 Всього: упаковка (1) 145,00 грн

Аптека 3і Детальніше Зачинено Графік роботи Львів, вул. Пекарська, 69-Б Всього: упаковка (1) 145,00 грн

Аптека 3і Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Львів, вул. Замарстинівська, 170-М Всього: упаковка (1) 145,00 грн

Аптека 3і Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Ужгород, вул. Франка Івана, 58-Б Всього: упаковка (1) 145,00 грн