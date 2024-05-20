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Ангілор спрей для ротової порожнини флакон скляний 50 мл з пульверизатором, №1 - Запоріжжя (586007) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 94 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (5)
174,02
Економія: -14,13 грн
159,89 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (8)
177,17
Економія: -17,28 грн
159,89 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (12)
173,42
Економія: -13,53 грн
159,89 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (8)
176,38
Економія: -16,49 грн
159,89 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (12)
174,26
Економія: -14,37 грн
159,89 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (6)
177,22
Економія: -17,33 грн
159,89 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (13)
176,56
Економія: -16,67 грн
159,89 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (15)
177,46
Економія: -17,57 грн
159,89 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (4)
177,51
Економія: -17,62 грн
159,89 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (11)
174,70
Економія: -14,81 грн
159,89 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
Всього: упаковка (6)
175,99
Економія: -16,10 грн
159,89 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
Всього: упаковка (4)
175,79
Економія: -15,90 грн
159,89 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 9-А
Всього: упаковка (7)
173,55
Економія: -13,66 грн
159,89 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
Всього: упаковка (6)
174,61
Економія: -14,72 грн
159,89 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (5)
180,00
Економія: -20,11 грн
159,89 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (10)
177,89
Економія: -18,00 грн
159,89 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
Всього: упаковка (7)
173,40
Економія: -13,51 грн
159,89 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Всього: упаковка (6)
179,90
Економія: -20,01 грн
159,89 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
Всього: упаковка (4)
176,28
Економія: -16,39 грн
159,89 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 56-А
Всього: упаковка (8)
179,42
Економія: -19,53 грн
159,89 грн