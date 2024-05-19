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Ангілор спрей для ротової порожнини флакон скляний 50 мл з пульверизатором, №1 - Київ (586007) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 181 аптеці
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (10)
176,26
Економія: -16,37 грн
159,89 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (7)
179,71
Економія: -19,82 грн
159,89 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (8)
175,87
Економія: -15,98 грн
159,89 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (8)
173,55
Економія: -13,66 грн
159,89 грн
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (32)
174,93
Економія: -15,04 грн
159,89 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (16)
177,81
Економія: -17,92 грн
159,89 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (4)
177,20
Економія: -17,31 грн
159,89 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (8)
177,44
Економія: -17,55 грн
159,89 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (5)
175,02
Економія: -15,13 грн
159,89 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (6)
175,76
Економія: -15,87 грн
159,89 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (7)
177,93
Економія: -18,04 грн
159,89 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: упаковка (7)
175,97
Економія: -16,08 грн
159,89 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
Всього: упаковка (8)
179,71
Економія: -19,82 грн
159,89 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
Всього: упаковка (6)
176,11
Економія: -16,22 грн
159,89 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (21)
178,79
Економія: -18,90 грн
159,89 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
Всього: упаковка (16)
179,37
Економія: -19,48 грн
159,89 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
Всього: упаковка (9)
177,86
Економія: -17,97 грн
159,89 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (17)
177,59
Економія: -17,70 грн
159,89 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (19)
174,49
Економія: -14,60 грн
159,89 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (15)
175,22
Економія: -15,33 грн
159,89 грн