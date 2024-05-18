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Ангілор спрей для ротової порожнини флакон скляний 50 мл з пульверизатором, №1 - Харків (586007) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 73 аптеках
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (18)
174,31
Економія: -14,42 грн
159,89 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (11)
176,18
Економія: -16,29 грн
159,89 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (34)
175,94
Економія: -16,05 грн
159,89 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (10)
173,52
Економія: -13,63 грн
159,89 грн
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (18)
176,38
Економія: -16,49 грн
159,89 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (35)
177,02
Економія: -17,13 грн
159,89 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (6)
175,81
Економія: -15,92 грн
159,89 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (24)
173,43
Економія: -13,54 грн
159,89 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (12)
179,59
Економія: -19,70 грн
159,89 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (8)
175,69
Економія: -15,80 грн
159,89 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (4)
175,65
Економія: -15,76 грн
159,89 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (17)
176,83
Економія: -16,94 грн
159,89 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (6)
176,28
Економія: -16,39 грн
159,89 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
Всього: упаковка (6)
174,36
Економія: -14,47 грн
159,89 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 27
Всього: упаковка (14)
176,16
Економія: -16,27 грн
159,89 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (8)
179,10
Економія: -19,21 грн
159,89 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (14)
177,09
Економія: -17,20 грн
159,89 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Гагаріна, 167
Всього: упаковка (37)
178,13
Економія: -18,24 грн
159,89 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 67-А
Всього: упаковка (7)
173,42
Економія: -13,53 грн
159,89 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (6)
179,63
Економія: -19,74 грн
159,89 грн