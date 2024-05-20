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Ангілор розчин для ротової порожнини флакон скляний 200 мл з мірним стаканчиком, у пачці, №1 - Запоріжжя (586005) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 94 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (13)
196,46
Економія: -15,95 грн
180,51 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (4)
200,01
Економія: -19,50 грн
180,51 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (14)
195,78
Економія: -15,27 грн
180,51 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (2)
199,12
Економія: -18,61 грн
180,51 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (6)
196,73
Економія: -16,22 грн
180,51 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (3)
200,07
Економія: -19,56 грн
180,51 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (3)
199,33
Економія: -18,82 грн
180,51 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (4)
200,34
Економія: -19,83 грн
180,51 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (3)
200,39
Економія: -19,88 грн
180,51 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (5)
197,22
Економія: -16,71 грн
180,51 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
Всього: упаковка (10)
198,68
Економія: -18,17 грн
180,51 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
Всього: упаковка (6)
198,46
Економія: -17,95 грн
180,51 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 9-А
Всього: упаковка (5)
195,93
Економія: -15,42 грн
180,51 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
Всього: упаковка (1)
197,13
Економія: -16,62 грн
180,51 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (4)
203,21
Економія: -22,70 грн
180,51 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (5)
200,83
Економія: -20,32 грн
180,51 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
Всього: упаковка (7)
195,76
Економія: -15,25 грн
180,51 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Всього: упаковка (5)
203,09
Економія: -22,58 грн
180,51 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
Всього: упаковка (5)
199,01
Економія: -18,50 грн
180,51 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 56-А
Всього: упаковка (3)
202,56
Економія: -22,05 грн
180,51 грн