Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ГОРЛАПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ГОРЛААнтисептикиРізні антисептикиАнгілорЦіни в аптеках

Ангілор розчин для ротової порожнини флакон скляний 200 мл з мірним стаканчиком, у пачці, №1 - Харків (586005) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 73 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (10)
196,78
Економія: -16,27 грн
180,51 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (6)
198,89
Економія: -18,38 грн
180,51 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (6)
198,63
Економія: -18,12 грн
180,51 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (8)
195,89
Економія: -15,38 грн
180,51 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (10)
199,12
Економія: -18,61 грн
180,51 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (4)
199,84
Економія: -19,33 грн
180,51 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (9)
198,47
Економія: -17,96 грн
180,51 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (6)
195,80
Економія: -15,29 грн
180,51 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (3)
202,75
Економія: -22,24 грн
180,51 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (3)
198,34
Економія: -17,83 грн
180,51 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (3)
198,30
Економія: -17,79 грн
180,51 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (9)
199,63
Економія: -19,12 грн
180,51 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (6)
199,01
Економія: -18,50 грн
180,51 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
Всього: упаковка (8)
196,84
Економія: -16,33 грн
180,51 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 27
Всього: упаковка (6)
198,87
Економія: -18,36 грн
180,51 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (7)
202,20
Економія: -21,69 грн
180,51 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (5)
199,92
Економія: -19,41 грн
180,51 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Гагаріна, 167
Всього: упаковка (10)
201,10
Економія: -20,59 грн
180,51 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 67-А
Всього: упаковка (4)
195,78
Економія: -15,27 грн
180,51 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (10)
202,79
Економія: -22,28 грн
180,51 грн