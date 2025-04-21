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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Луцьк, просп. Перемоги, 18
281.2 км
ЗАСІБ ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ "АМІСЕПТ" рідина + сошетка 10 мл №1
Бланідас
13,80
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Луцьк, просп. Волі, 4/1
281.8 км
ЗАСІБ ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ "АМІСЕПТ" рідина + сошетка 10 мл №1
Бланідас
10,80
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Горохів, вул. Торгова, 5
302.2 км
ЗАСІБ ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ "АМІСЕПТ" рідина + сошетка 10 мл №1
Бланідас
13,20
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ковель, бульв. Лесі Українки, 1
347.6 км
ЗАСІБ ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ "АМІСЕПТ" рідина + сошетка 10 мл №1
Бланідас
13,80
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Нововолинськ, просп. Дружби, 10
351.2 км
ЗАСІБ ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ "АМІСЕПТ" рідина + сошетка 10 мл №1
Бланідас
13,20
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Нововолинськ, бульв. Шевченка Тараса, 17
351.3 км
ЗАСІБ ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ "АМІСЕПТ" рідина + сошетка 10 мл №1
Бланідас
13,20
грн
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