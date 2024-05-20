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Косметичні засобиЗасоби по догляду за тіломЗасоби по догляду за шкірою рукАНТИСЕПТИЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ РУК "АЛОЕ ВЕРА І ШАВЛІЯ" серії "ДОКТОР БІОКОН"Ціни в аптеках

АНТИСЕПТИЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ РУК "АЛОЕ ВЕРА І ШАВЛІЯ" серії "ДОКТОР БІОКОН" 50 мл - Запоріжжя (700247) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 53 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
36,27
Економія: -3,68 грн
32,59 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (2)
33,75
Економія: -3,59 грн
30,16 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
31,78
Економія: -1,60 грн
30,18 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
33,31
Економія: -2,19 грн
31,12 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
39,17
Економія: -7,89 грн
31,28 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (2)
34,70
Економія: -2,43 грн
32,27 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (2)
35,60
Економія: -4,97 грн
30,63 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
Всього: упаковка (1)
35,30
Економія: -2,17 грн
33,13 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
Всього: упаковка (1)
35,67
Економія: -4,35 грн
31,32 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
34,71
Економія: -3,72 грн
30,99 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (1)
34,62
Економія: -3,64 грн
30,98 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
Всього: упаковка (2)
36,99
Економія: -1,72 грн
35,27 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
Всього: упаковка (1)
34,46
Економія: -2,19 грн
32,27 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Всього: упаковка (1)
31,55
Економія: -1,37 грн
30,18 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (1)
36,21
Економія: -2,39 грн
33,82 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (3)
36,23
Економія: -3,64 грн
32,59 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
Всього: упаковка (1)
36,86
Економія: -4,13 грн
32,73 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Історична, 35
Всього: упаковка (2)
32,76
Економія: -2,44 грн
30,32 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 51-Д
Всього: упаковка (3)
31,87
Економія: -1,69 грн
30,18 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
Всього: упаковка (2)
36,27
Економія: -5,09 грн
31,18 грн