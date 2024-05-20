Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за тіломЗасоби по догляду за шкірою рукАНТИСЕПТИЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ РУК "АЛОЕ ВЕРА І ШАВЛІЯ" серії "ДОКТОР БІОКОН"Ціни в аптеках

АНТИСЕПТИЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ РУК "АЛОЕ ВЕРА І ШАВЛІЯ" серії "ДОКТОР БІОКОН" 50 мл - Одеса (700247) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
37,54
Економія: -6,31 грн
31,23 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (1)
33,96
Економія: -3,40 грн
30,56 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (3)
35,22
Економія: -4,68 грн
30,54 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Олександрівський, 3
Всього: упаковка (3)
37,61
Економія: -6,38 грн
31,23 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
Всього: упаковка (3)
36,66
Економія: -5,40 грн
31,26 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Канатна, 72
Всього: упаковка (1)
35,52
Економія: -3,65 грн
31,87 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, просп. Гагаріна Юрія, 16/1
Всього: упаковка (1)
33,34
Економія: -2,36 грн
30,98 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 47/1
Всього: упаковка (1)
33,96
Економія: -3,69 грн
30,27 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/2
Всього: упаковка (2)
33,69
Економія: -2,41 грн
31,28 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Космонавтів, 38-А
Всього: упаковка (4)
32,27
Економія: -1,96 грн
30,31 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (1)
34,23
Економія: -3,12 грн
31,11 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 30-А
Всього: упаковка (1)
36,50
Економія: -5,19 грн
31,31 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 42/44
Всього: упаковка (1)
37,75
Економія: -6,52 грн
31,23 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 125/5
Всього: упаковка (2)
33,61
Економія: -2,49 грн
31,12 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (2)
37,16
Економія: -5,49 грн
31,67 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, просп. Добровольського, 73
Всього: упаковка (1)
36,49
Економія: -3,30 грн
33,19 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ойстраха Давида, 7-В
Всього: упаковка (2)
37,59
Економія: -3,77 грн
33,82 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 119
Всього: упаковка (1)
37,99
Економія: -6,64 грн
31,35 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 139
Всього: упаковка (2)
34,85
Економія: -5,46 грн
29,39 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, вул. Олександрійська, 18-Г
Всього: упаковка (2)
36,34
Економія: -5,68 грн
30,66 грн