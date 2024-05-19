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Косметичні засобиЗасоби по догляду за тіломЗасоби по догляду за шкірою рукАНТИСЕПТИЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ РУК "АЛОЕ ВЕРА І ШАВЛІЯ" серії "ДОКТОР БІОКОН"Ціни в аптеках

АНТИСЕПТИЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ РУК "АЛОЕ ВЕРА І ШАВЛІЯ" серії "ДОКТОР БІОКОН" 50 мл - Львів (700247) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (1)
37,00
Економія: -2,54 грн
34,46 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (2)
37,54
Економія: -4,80 грн
32,74 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
Всього: упаковка (1)
35,26
Економія: -5,38 грн
29,88 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 70-В
Всього: упаковка (1)
34,28
Економія: -3,30 грн
30,98 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 18
Всього: упаковка (2)
32,10
Економія: -1,92 грн
30,18 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Шептицького, 1
Всього: упаковка (1)
34,23
Економія: -3,11 грн
31,12 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Хмельницького Богдана, 5/1
Всього: упаковка (1)
36,60
Економія: -4,63 грн
31,97 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бережани, вул. Бандери Степана, 16-Д
Всього: упаковка (2)
34,38
Економія: -2,81 грн
31,57 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 5
Всього: упаковка (2)
35,49
Економія: -4,34 грн
31,15 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 33
Всього: упаковка (3)
31,38
Економія: -1,20 грн
30,18 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Івасюка Володимира, 11
Всього: упаковка (1)
33,42
Економія: -2,53 грн
30,89 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Володимир, вул. Ковельська, 25
Всього: упаковка (3)
32,56
Економія: -1,50 грн
31,06 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Руська, 20
Всього: упаковка (1)
34,46
Економія: -3,03 грн
31,43 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 37-А
Всього: упаковка (3)
34,22
Економія: -3,23 грн
30,99 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременець, вул. Дубенська, 142-А
Всього: упаковка (1)
33,86
Економія: -2,97 грн
30,89 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тлумач, вул. Макуха, 7-А
Всього: упаковка (2)
34,24
Економія: -3,26 грн
30,98 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Теребовля, вул. Князя Василька, 98
Всього: упаковка (2)
31,89
Економія: -1,71 грн
30,18 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Лесі Українки, 30
Всього: упаковка (2)
33,63
Економія: -2,64 грн
30,99 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Грушевського Президента, 14
Всього: упаковка (1)
33,87
Економія: -3,47 грн
30,40 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Надвірна, пл. Шевченка Тараса, 14/15
Всього: упаковка (1)
32,84
Економія: -1,66 грн
31,18 грн