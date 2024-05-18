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Косметичні засобиЗасоби по догляду за тіломЗасоби по догляду за шкірою рукАНТИСЕПТИЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ РУК "АЛОЕ ВЕРА І ШАВЛІЯ" серії "ДОКТОР БІОКОН"Ціни в аптеках

АНТИСЕПТИЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ РУК "АЛОЕ ВЕРА І ШАВЛІЯ" серії "ДОКТОР БІОКОН" 50 мл - Харків (700247) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 32 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
35,37
Економія: -3,51 грн
31,86 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (3)
35,91
Економія: -4,77 грн
31,14 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
35,36
Економія: -4,87 грн
30,49 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (2)
36,30
Економія: -3,29 грн
33,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (2)
32,23
Економія: -2,00 грн
30,23 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (1)
38,31
Економія: -5,25 грн
33,06 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (2)
37,48
Економія: -3,99 грн
33,49 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (1)
36,27
Економія: -6,04 грн
30,23 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
Всього: упаковка (2)
37,19
Економія: -4,84 грн
32,35 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 27
Всього: упаковка (1)
37,26
Економія: -4,65 грн
32,61 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Гагаріна, 167
Всього: упаковка (1)
37,36
Економія: -6,12 грн
31,24 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (3)
37,09
Економія: -5,81 грн
31,28 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
35,97
Економія: -3,83 грн
32,14 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 38
Всього: упаковка (2)
37,05
Економія: -5,74 грн
31,31 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Гагаріна, 179
Всього: упаковка (2)
38,35
Економія: -4,91 грн
33,44 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Лісопарківська, 2
Всього: упаковка (1)
32,46
Економія: -1,69 грн
30,77 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 144
Всього: упаковка (1)
35,95
Економія: -4,59 грн
31,36 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 33
Всього: упаковка (1)
33,97
Економія: -2,99 грн
30,98 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Валентинівська, 18-А
Всього: упаковка (1)
37,21
Економія: -3,32 грн
33,89 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Слави, 1
Всього: упаковка (3)
38,32
Економія: -4,50 грн
33,82 грн