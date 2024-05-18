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Косметичні засобиЗасоби по догляду за тіломЗасоби по догляду за шкірою рукАНТИСЕПТИЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ РУК "АЛОЕ ВЕРА І ШАВЛІЯ" серії "ДОКТОР БІОКОН"Ціни в аптеках

АНТИСЕПТИЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ РУК "АЛОЕ ВЕРА І ШАВЛІЯ" серії "ДОКТОР БІОКОН" 50 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (700247) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 26 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (2)
34,07
Економія: -3,66 грн
30,41 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (2)
37,28
Економія: -6,02 грн
31,26 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (1)
35,42
Економія: -5,54 грн
29,88 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Всього: упаковка (2)
33,93
Економія: -2,37 грн
31,56 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
Всього: упаковка (1)
33,89
Економія: -2,61 грн
31,28 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2-Б
Всього: упаковка (2)
36,00
Економія: -4,82 грн
31,18 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Незалежності, 20-А
Всього: упаковка (2)
34,01
Економія: -3,61 грн
30,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 102
Всього: упаковка (1)
33,12
Економія: -2,13 грн
30,99 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 110
Всього: упаковка (1)
32,76
Економія: -2,27 грн
30,49 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Новокримська, 1
Всього: упаковка (1)
34,31
Економія: -3,20 грн
31,11 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1
Всього: упаковка (1)
32,77
Економія: -1,88 грн
30,89 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, шосе Донецьке, 4
Всього: упаковка (2)
32,76
Економія: -2,15 грн
30,61 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Центральна, 2/4
Всього: упаковка (1)
34,25
Економія: -3,11 грн
31,14 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 123
Всього: упаковка (2)
37,01
Економія: -4,95 грн
32,06 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 40
Всього: упаковка (1)
35,22
Економія: -5,34 грн
29,88 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Луговська, 248
Всього: упаковка (1)
34,98
Економія: -3,78 грн
31,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 121-М
Всього: упаковка (2)
35,54
Економія: -5,04 грн
30,50 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Б
Всього: упаковка (2)
34,91
Економія: -3,71 грн
31,20 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Вільний, 2-А
Всього: упаковка (2)
35,10
Економія: -3,90 грн
31,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Вільний, 2-А
Всього: упаковка (1)
36,62
Економія: -5,30 грн
31,32 грн