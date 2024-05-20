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БАНДАЖ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ АБДОМІНАЛЬНИЙ МОДЕЛЬ А артикул 6Б, №5 окружність талії 99-109 см, №1 - Запоріжжя (629760) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Всього: упаковка (1)
371,75 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 177
Всього: упаковка (1)
412,55 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (1)
416,28 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
Всього: упаковка (1)
418,14 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
417,80 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
456,24 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
453,58 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
414,82 грн
Аптека ваш консультант
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 57/106
Всього: упаковка (1)
415,51 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
Всього: упаковка (1)
416,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Зубенка Владислава, 25-А
Всього: упаковка (1)
457,87 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
Всього: упаковка (1)
413,60 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-Г
Всього: упаковка (1)
436,87 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
Всього: упаковка (1)
413,87 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тетіїв, вул. Цвіткова, 26-А
Всього: упаковка (1)
456,33 грн
Астарта
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Малої Любові, 4
Всього: упаковка (1)
428,00 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дудинської, 1-А
Всього: упаковка (1)
417,00 грн
Астарта
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, пров. Балакірєва, 3-А
Всього: упаковка (3)
413,00 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Португальська, 2-А
Всього: упаковка (1)
377,70 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бориспільська, 9
Всього: упаковка (1)
362,10 грн