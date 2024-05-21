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БАТОНЧИК З ЧОРНОСЛИВОМ ТА АРАХІСОМ ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСЬКОЮ ГЛАЗУРЬЮ ROKO-CHOKO 40 г, №1 - Запоріжжя (727752) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Культури, 10
Всього: упаковка (9)
13,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-А
Всього: упаковка (6)
13,50 грн
Аптека для економних
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Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Дорогожицька, 17
Всього: упаковка (2)
14,30 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом