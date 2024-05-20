Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функції органів травленняДієтичні добавки, що покращують процеси травлення та функціональний стан ШКТPROBIO ЙОГУРТ "TABULA VITA"Ціни в аптеках

PROBIO ЙОГУРТ "TABULA VITA" капсули 300 мг, №30 - Запоріжжя (849347) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 30 аптеках
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 39 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (1)
250,00 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (5)
250,00 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: капсули (20)
250,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (4)
250,00 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: капсули (20)
250,00 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (2)
250,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 39 хв
Запоріжжя, вул. Запорізька, 6
Всього: упаковка (3)
250,00 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 39 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 2-Ж
Всього: упаковка (2)
250,00 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (2)
250,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
Всього: капсули (10)
250,00 грн
Елітфарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (2)
250,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 39 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
Всього: упаковка (1)
250,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 39 хв
Запоріжжя, вул. Магістральна, 70-А
Всього: упаковка (1)
250,00 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 39 хв
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 22-Б
Всього: упаковка (1)
250,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (2)
250,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 68-А
Всього: упаковка (1)
250,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 39 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 228
Всього: капсули (10)
250,00 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 19
Всього: упаковка (2)
250,00 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (3)
250,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 25
Всього: упаковка (3)
250,00 грн