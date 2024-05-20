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GERBER ORGANIC ОРГАНІЧНІ РИСОВО-ПШЕНИЧНІ СНЕКИ З БАНАНАМИ ТА МАЛИНОЮ 35 г, №1 - Запоріжжя (645281) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (2)
111,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
111,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (2)
111,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Всього: упаковка (2)
111,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (2)
111,00 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Святого Миколая / Поштова, 6/25
Всього: упаковка (2)
111,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 71
Всього: упаковка (4)
111,71
Економія: -13,91 грн
97,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 7
Всього: упаковка (2)
111,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
Всього: упаковка (1)
111,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 34
Всього: упаковка (2)
111,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 7
Всього: упаковка (2)
111,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сергієнка Василя, 33-А
Всього: упаковка (2)
111,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Всього: упаковка (1)
112,32
Економія: -10,62 грн
101,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Рубана, 23-А
Всього: упаковка (5)
111,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Звенигородська, 1
Всього: упаковка (1)
111,00 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Вільнянськ, пров. Гнаровської, 11-Б
Всього: упаковка (5)
111,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Вільнянськ, пров. Торговий, 17
Всього: упаковка (1)
111,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
Всього: упаковка (5)
111,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Томаківка, вул. Лесі Українки, 27
Всього: упаковка (4)
111,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Марганець, вул. Лермонтова, 29
Всього: упаковка (2)
111,00 грн