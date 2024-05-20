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Ангифіліпт таблетки контурна чарункова упаковка, №20 - Запоріжжя (586371) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Кулика і Гудачека, 3
Всього: упаковка (1)
53,20 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Грушевського Михайла, 171-Б
Всього: упаковка (2)
53,20 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Сенаторки Левчанівської, 13
Всього: упаковка (3)
53,20 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Рожище, вул. Незалежності, 11
Всього: упаковка (3)
53,20 грн
Еко аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Шевченка Тараса, 103
Всього: упаковка (5)
53,20 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Стара Вижівка, вул. Незалежності, 48-Г
Всього: упаковка (5)
53,20 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом